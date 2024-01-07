Колишній нападник ПСВ, Барселони та збірної Бразилії Ромаріо став президентом бразильського клубу Америка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Америка є одним із найстаріших клубів Бразилії. Він виступає у Вищій лізі штату Ріо-де-Жанейро – чемпіонаті Каріока.

Нагадаємо, Ромаріо – чемпіон світу-1994 у складі збірної Бразилії. Після закінчення кар'єри футболіста з 2015 по 2023 рік був сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро.

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