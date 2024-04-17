Третьяков вибув на три тижні через травму

Джерело - ТаТоТаке.

Атакувальний півзахисник СК Дніпро-1 Максим Третьяков отримав пошкодження перед матчем з Металістом 1925 (1:2) та пропустить три тижні.

Про це футболіст розповів у коментарі ТаТоТаке.

"Наприкінці розминки перед матчем проти Металіста 1925 ми відточували удари по воротах: я сильно пробив "щокою" і відчув привідний м'яз стегна. МРТ показало надрив. На жаль, знову залишаюся без футболу - приблизно на три тижні", - сказав Третьяков.

Нагадаємо, Максим лише нещодавно відновився від розриву передньої хрестоподібної зв’язки та пошкодження меніска, яке він отримав на початку серпня у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3). Він повернувся на поле 31 березня та зіграв у двох матчах.

Зазначимо, що Дніпро-1 не втримав перемогу над харківським Металістом 1925 у грі 24-го туру Української Прем’єр-ліги. Наступний матч команда зіграє 21 квітня проти Вереса.