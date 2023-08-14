Вінгер Дніпра-1 Третьяков зазнав важкої травми

Вінгер Дніпра-1 Максим Третьяков зазнав важкої травми у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3).

Про це футболіст розповів порталу ТаТоТаке.

"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині. Операція планується в Мюнхені. Строки визначимо сьогодні", - сказав Третьяков.