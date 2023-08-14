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Вінгер Дніпра-1 Третьяков зазнав важкої травми

Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки
Сьогодні 10:33 232 0
Вінгер Дніпра-1 Третьяков зазнав важкої травми
#СК Дніпро-1, #Максим Третьяков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Дніпра-1 Максим Третьяков зазнав важкої травми у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3).

Про це футболіст розповів порталу ТаТоТаке.

"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині. Операція планується в Мюнхені. Строки визначимо сьогодні", - сказав Третьяков.

Раніше Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная.

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