Вінгер Дніпра-1 Третьяков зазнав важкої травми

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Дніпра-1 Максим Третьяков зазнав важкої травми у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3).
Про це футболіст розповів порталу ТаТоТаке.
"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині. Операція планується в Мюнхені. Строки визначимо сьогодні", - сказав Третьяков.
Раніше Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная.
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