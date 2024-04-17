Олександрія та Оболонь оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія прийме Оболонь у матчі перенесеного 15 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Стартові склади
Олександрія: Єрмаков, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Калюжний Кампос, Копина, Михайленко
Оболонь: Федорівський (к), Осман, Дубко, Приймак, Лук'янчук, Нагієв, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневський
Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.
Напередодні Минай у матчі з двома вилученнями зіграв внічию з Оболонню.