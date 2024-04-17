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Олександрія та Оболонь оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 17:15 105 0
Олександрія та Оболонь оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийме Оболонь у матчі перенесеного 15 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Олександрія: Єрмаков, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Калюжний Кампос, Копина, Михайленко

Оболонь: Федорівський (к), Осман, Дубко, Приймак, Лук'янчук, Нагієв, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневський 

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV. 

Напередодні Минай у матчі з двома вилученнями зіграв внічию з Оболонню.

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