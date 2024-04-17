Вірт: Найперша мета Звягеля – вийти до Першої ліги

Новопризначений тренер друголігового Звягеля Юрій окреслив найближчі завдання команди.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Я підписав контракт зі Звягелем на три роки. Це серйозний проєкт. Найперша мета – вийти до Першої ліги. У нас конкуренти є – ЮКСА, Чайка та Дружба боротимуться за ці місця.

Потрібно зайняти перше місце, щоб здобути пряму путівку до Першої ліги. Якщо вийдемо туди, то вже говоритиме з керівництвом про подальші плани", – сказав Вірт.