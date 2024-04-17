Вірт: Найперша мета Звягеля – вийти до Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Новопризначений тренер друголігового Звягеля Юрій окреслив найближчі завдання команди.
Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Я підписав контракт зі Звягелем на три роки. Це серйозний проєкт. Найперша мета – вийти до Першої ліги. У нас конкуренти є – ЮКСА, Чайка та Дружба боротимуться за ці місця.
Потрібно зайняти перше місце, щоб здобути пряму путівку до Першої ліги. Якщо вийдемо туди, то вже говоритиме з керівництвом про подальші плани", – сказав Вірт.
Наразі Звягель серйозно претендує на підвищення у класі. Клуб займає другу сходинку у Другій лізі та поступаються лідеру ЮКСА лиш за додатковими показниками, маючи одну гру у запасі.
Нагадаємо, колишній вінгер Дніпра Андрій Блізніченко став гравцем Звягеля.