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Кривбас втратив хорватського півзахисника

Сьогодні 15:16 106 0
Кривбас втратив хорватського півзахисника
#Ілич, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Хорватський півзахисник Кривбаса Хрвоє Ілич травмувався у матчі 24 туру Української Прем’єр-Ліги проти Руха (1:1).

Про це повідомила пресслужба клубу.

Гравець отримав ушкодження гомілкостопу та не зміг продовжити гру. Він достроково покинув поле ще в першому таймі.

На відновлення хорвату необхідно один-два тижні. У сезоні-2023/24 він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі у 21 матчі.

Нагадаємо, Рух та Кривбас не виявили сильнішого у 24 турі УПЛ. Наступну гру криворіжці зіграють 20 квітня проти Чорноморця.

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