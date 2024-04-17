Кривбас втратив хорватського півзахисника

Джерело - Чемпіон.

Хорватський півзахисник Кривбаса Хрвоє Ілич травмувався у матчі 24 туру Української Прем’єр-Ліги проти Руха (1:1).

Про це повідомила пресслужба клубу.

Гравець отримав ушкодження гомілкостопу та не зміг продовжити гру. Він достроково покинув поле ще в першому таймі.

На відновлення хорвату необхідно один-два тижні. У сезоні-2023/24 він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі у 21 матчі.

Нагадаємо, Рух та Кривбас не виявили сильнішого у 24 турі УПЛ. Наступну гру криворіжці зіграють 20 квітня проти Чорноморця.