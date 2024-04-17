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Ювентус готує трансфер вінгера Трабзонспора

Сьогодні 15:01 94 0
Ювентус готує трансфер вінгера Трабзонспора
#Трабзонспор, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tuttosport.com.

Івуарійського вінгера Трабзонспора Ніколя Пепе потрапив у сферу інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Особливу зацікавленість у переході гравця є в спортивного директора туринців Крістіано Джунтолі, якому подобається гра футболіста ще з часів, коли той виступав за Лілль.

Пепе перейшов у Бешикташ на правах вільного агента у вересні минулого року. До цього він виступав за лондонський Арсенал. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2023/24 вінгера відзначився 4 голами та 1 асистом у 15 зіграних матчах.

Раніше ми повідомляли, що Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.

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