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ЮКСА декласувала Кудрівку, Дружба Мирівка обіграла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 16:28 291 0
ЮКСА декласувала Кудрівку, Дружба Мирівка обіграла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 24 туру Другої ліги України з футболу відбувся 5 поєдинків. ЮКСА розгромила Кудрівку, Реал-Фарма зазнала поразки від Дружби Мирівки, а Чайка святкувала виїзну перемогу над Рухом-2.

Чемпіонат України — Друга ліга
24 тур, 17 квітня

Рух-2  Чайка 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Гуськов, 0:2 - 79 Венгер, 0:3 - 90+2 Євстратенко

Кудрівка — ЮКСА 1:7 (1:5)

Голи: 0:1 - 9 Гехейру (пен), 0:2 - 14 Гехейру, 0:3 - 23 Гоуларт, 1:3 - 41 Васько, 1:4 - 44 Гоуларт, 1:5 - 45 Гехейру, 1:6 - 63 Гонсалес, 1:7 - 76 Матеус

Карпати-2 — Тростянець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Іродовський

Скала 1911 — Кремінь-2 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 14 Яната, 2:0 - 16 Николишин (пен), 3:0 - 34 Лебедєв, 4:0 - 85 Лісовик

Дружба Мирівка - Реал-Фарма 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Недоля (пен), 2:0 - 56 Колесник

У попередньому турі Чайка зіграла внічию з Кудрівкою, також ЮКСА поступилася Дружбі.

Нагадаємо, що клуб Другої ліги Звягель призначив Юрія Вірта новим головним тренером.

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