Терзич: Ми заслужили перемогу в протистоянні з міцною командою

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає, що його команда заслужено перемогла Атлетико та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Його коментар опублікували на сайті УЄФА.

"Я дуже радий, дуже пишаюся своєю командою. Атмосфера була чудовою. Сьогодні було два моменти, які могли відкинути нас назад, але ми зіграли сильно та заслужено вийшли до півфіналу.

Я з гордістю можу сказати, що ми заслужили перемогу в протистоянні з такою міцною командою, як Атлетико", – заявиви наставник.