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06.04.2024 09:54 880

Терзич: Ми заслужили перемогу в протистоянні з міцною командою

Сьогодні 08:53 102 0
Терзич: Ми заслужили перемогу в протистоянні з міцною командою
#Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - УЄФА.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає, що його команда заслужено перемогла Атлетико та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Його коментар опублікували на сайті УЄФА.

"Я дуже радий, дуже пишаюся своєю командою. Атмосфера була чудовою. Сьогодні було два моменти, які могли відкинути нас назад, але ми зіграли сильно та заслужено вийшли до півфіналу.

Я з гордістю можу сказати, що ми заслужили перемогу в протистоянні з такою міцною командою, як Атлетико", – заявиви наставник.

Нагадаємо, дортмундці виграли у мадридців (4:2) у матчі-відповіді чвертьфіналу (перша зустріч – 2:1).

Боруссія у 1/2 фіналу зіграє проти французького ПСЖ, який впевнено пройшов Барселону.

Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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