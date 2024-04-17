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06.04.2024 09:54 880

Коке назвав причину поразки Атлетико від Боруссії

Сьогодні 08:34 122 0
Коке назвав причину поразки Атлетико від Боруссії
#Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - УЄФА.

Капітан Атлетико Коке вважає низьку реалізацію гольових моментів основною причиною вильоту Атлетико від Боруссії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Його коментар опублікували на сайті УЄФА.

"Матч складався з безлічі злетів та падінь. Справжні американські гірки! Але це футбол, ти маєш ризикувати. Ми не реалізували кілька моментів у першій грі, тут у нас теж були чудові моменти. Ми мали шанс зіграти внічию і перемогти у протистоянні. Але коли не використовуєш своїх шансів, таке трапляється, особливо у Лізі чемпіонів", – заявив футболіст.

Мадридці програли дортмундцям (2:4) у матчі-відповіді 1/4 фіналу (перша зустріч – 2:1).

Боруссія у півфіналі турніру зіграє проти французького ПСЖ, який пройшов Барселону.

Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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