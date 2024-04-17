Коке назвав причину поразки Атлетико від Боруссії

Капітан Атлетико Коке вважає низьку реалізацію гольових моментів основною причиною вильоту Атлетико від Боруссії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Його коментар опублікували на сайті УЄФА.

"Матч складався з безлічі злетів та падінь. Справжні американські гірки! Але це футбол, ти маєш ризикувати. Ми не реалізували кілька моментів у першій грі, тут у нас теж були чудові моменти. Ми мали шанс зіграти внічию і перемогти у протистоянні. Але коли не використовуєш своїх шансів, таке трапляється, особливо у Лізі чемпіонів", – заявив футболіст.