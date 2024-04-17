Лемпард відмовився очолити збірну Канади

Джерело - The Telegraph.

Колишній наставник Челсі Френк Лемпард відмовився від пропозиції очолити збірну Канади.

Про це повідомляє The Telegraph.

Коуч провів початкові переговори з представниками асоціації. Фахівець вирішив, що таке призначення не створює йому відповідних можливостей.

Лемпард очолював Челсі, а потім Евертон до зими 2023 року. Далі Френк знову став коучем "синіх" на тимчасовій основі до літа 2023 року. Після цього тренер лишається без роботи.

Збірну Канади тимчасово очолює Мауро Б’єлло. Північноамериканська команда проведе спаринг із Нідерландами у своєму наступному матчі 6 червня.

Раніше англійський фахівець Гаррі Реднапп згадав розмову з Френком Лемпардом про українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.