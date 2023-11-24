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Лемпард - про Мудрика: Він такий швидкий, але не розуміє гру

Сьогодні 08:31 447 0
Лемпард - про Мудрика: Він такий швидкий, але не розуміє гру
#Реднапп, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Френк Лемпард

Джерело - Kammy & Ben's Proper Football Podcast.

Колишній тренер Тоттенгема Гаррі Реднапп мав бесіду з Френком Лемпардом стосовно вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це Реднапп розповів у Kammy & Ben's Proper Football Podcast.

"Якщо зараз ваш клуб підписує когось за 20 мільйонів фунтів, ви думаєте: "Ну, він не може бути надто хорошим. Мабуть, він середнячок. За 30 мільйонів – може бути непоганим, за 40 мільйонів – має бути в порядку.

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Пам'ятаю, я розмовляв з Френком, Челсі придбав лівого вінгера приблизно за 90 мільйонів фунтів. Френк каже мені: "Гаррі, він такий швидкий, він як блискавка, але він не розуміє гру". А я подумав: "90 мільйонів, і він не розуміє гру". Я маю на увазі, що за 90 мільйонів він повинен розуміти все", — сказав Реднапп.

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