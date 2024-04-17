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﻿Боруссія — Атлетико 4:2: огляд 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:10 96 0
﻿Боруссія — Атлетико 4:2: огляд 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Боруссії Дортмунд, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія здолала мадридський Атлетико в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
17 квітня

Боруссія Дортмунд — Атлетико Мадрид 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Брандт, 2:0 - 39 Маатсен, 2:1 - 49 Гуммельс (автогол), 2:2 - 64 Корреа, 3:2 - 71 Фуллькруг, 4:2 - 74 Забітцер

Боруссія: Кобель, Рієрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Джан (к), Забітцер, Санчо (86 Озкан), Брандт (90 Ройс), Адеємі (66 Байно-Гіттенс), Фюллькруг

Атлетико: Облак, Моліна (46 Барріос), Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета (46 Рікельме), Льоренте, Коке (к), Де Пауль (84 Ньїгес), Мората (46 Мората), Грізманн

Попередження: 43 Ріерсон — 30 Аспілікуета, 45+1 Ермосо

Боруссія у півфіналі турніру зіграє проти французького ПСЖ, який пройшов Барселону. Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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