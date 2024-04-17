Головне
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 186
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 522
Максименко здобула золото ЧС-2024 серед кадетів та юніорів
Вчора 20:32 236
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Вчора 19:36 363
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві
Вчора 18:42 350
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я
Вчора 16:20 1333
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу
Вчора 16:00 801
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче
Вчора 15:51 9678
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024
Вчора 13:25 3645
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Вчора 13:08 645
Прямі трансляції
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 137
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 19:55 181
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2178
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 718
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 690
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 965
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1140
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1421
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1237
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 872

ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:00 186 0
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Барселона вдома зазнала поразки від ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь французької команди. Господарям вдалося забити швидкий гол: з передачі Ламіла Ямала відзначився Рафінья.

У першому таймі гри каталонці залишилися в меншості: Рональд Араухо отримав червону картку. Перевагу в одного гравця гості реалізували на сороковій хвилині - Бредлі Баркола асистував Усману Дембеле, який в боротьбі з двома опонентами поцілив у праву дев’ятку воріт. 

Після перерви Вітінья вивів вперед гостей. Гарний гол вийшов у виконанні гравця мадридського клубу.

А через сім хвилин у ворота господарів було призначено пенальті, яке реалізував Кілліан Мбаппе.

Далі Мбаппе встановив остаточний рахунок зустрічі, завершивши контрвипад своєї команди.

За сумою двох матчів ПСЖ святкував перемогу з рахунком 6:4 та вийшов до півфіналу турніру. Нагадаємо, що у першій зустрічі перемогу здобула Барселона - 3:2.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
16 квітня

Барселона - ПСЖ 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рафінья, 1:1 -40 Дембеле, 1:2 - 54 Вітінья, 1:3 - 61 Мбаппе (пен), 1:4 - 89 Мбаппе

Барселона: Тер Штеген, Канселу (Жоау Фелікс 82), Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82), Рафінья, Левандовський, Ямал (Мартінес 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес, Маркіньйос (с), Хакімі, Руїс (Асенсіо 77), Вітінья, Заїр-Емері (Угарте 80), Баркола (Лі Кан Ін 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муані 88)

Попередження: Мартінес 41, Левандовський 50, Гюндоган 65, Рафінья 90+7, Лопес 90+8 - Мбаппе 41, Руїс 45+1, Маркіньйос 62, Доннарумма 87

Вилучення: Араухо 29, Хаві (головний тренер) 56

ПСЖ у півфіналі турніру зіграє проти дортмундської Боруссії, яка пройшла Атлетико. Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ 645
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я 1333
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 3645
Енріке: Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до 1/4 фіналу ЛЧ Енріке: Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до 1/4 фіналу ЛЧ 706
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу 801
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче 9678
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46388
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138219 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11881
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6781 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93006
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15379