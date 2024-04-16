УАФ та НОК підписали меморандум про співпрацю

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет України (НОК) підписав меморандуму про співпрацю з Українською асоціацією футболу (УАФ).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Договір підписали в Олімпійському домі під час зустрічі президента НОК Вадима Гутцайта з президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Також сторони обговорили підготовку та виступом чоловічої збірної України з футболу на Олімпійських іграх в Парижі влітку 2024 року. Зокрема особливості її навчально-тренувальних зборів, логістичного й транспортного забезпечення команди тощо.

Нагадаємо, наприкінці березня олімпійська збірна України провела перший матч у своїй історії. Підопічні Руслана Ротаня поступилися Японії U-23 з рахунком 2:0.

На груповому етапі Олімпійських ігор-2024 українська команда зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня.