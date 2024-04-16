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Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 212 0
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
#Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія обіграла мадридський Атлетико в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. 

Перший тайм пройшов за активності господарів поля. Старання яких увінчалось голом на 34-й хвилині — Юліан Брандт отримав передачу у штрафній іспанців від Матса Гуммельс та пробив голкіпера з-під трьох захисників.

Вже за 5 хвилин Ієн Маатсен увірвався у штрафний майданчик "матрацників" та влучно пробив у дальній кут (2:0)

Атлетико відіграв один гол на старті другої половини гри. Гуммельс після подачі кутового переправив м'яч у власні ворота (2:1).

А вже на 64-й хвилині Анхель Корреа, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок у другому матчі (2:2).

Боруссія знову відповіла двома голами підряд — спочатку Фуллькруг головою замкнув передачу Марселя Забітцера (3:2) на 71-й хвилині гри. А вже за дві хвилини відзначився сам австрієць, коли пробив у дальній кут воріт Облака після закидання з глибини (4:2)

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
17 квітня

Боруссія Дортмунд — Атлетико Мадрид 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Брандт, 2:0 - 39 Матсен, 2:1 - 49 Гуммельс (автогол), 2:2 - 64 Корреа, 3:2 - 71 Фуллькруг, 4:2 - 74 Забітцер

Боруссія: Кобель, Рієрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Джан (к), Забітцер, Санчо (86 Озкан), Брандт (90 Ройс), Адейємі (66 Байно-Гіттенс), Фюллькруг

Атлетико: Облак, Моліна (46 Барріос), Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета (46 Рікельме), Льоренте, Коке (к), Де Пауль (84 Ньїгес), Мората (46 Мората), Грізманн

Попередження: 43 Ріерсон — 30 Аспілікуета, 45+1 Ермосо

Боруссія у півфіналі турніру зіграє проти французького ПСЖ, який пройшов Барселону. Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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