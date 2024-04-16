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Боруссія та Атлетико оголосили стартові склади на матч-відповідь ЛЧ

Сьогодні 21:10 119 0
Боруссія та Атлетико оголосили стартові склади на матч-відповідь ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади німецької Боруссії Дортмунд та іспанського Атлетико Мадрид на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 з футболу.

Стартові склади

Боруссія: Кобель — Рієрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Джан (к), Забітцер, Санчо, Брандт, Адейємі, Фюллькруг

Атлетико: Облак, Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета, Льоренте, Коке (к), Де Пауль, Мората, Грізманн

Боруссія

Атлетико

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч виграла команда Дієго Сімеоне з рахунком 2:1. 

Зазначимо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, будь-яка мінімальна перемога команди Едіна Терзича переведе поєдинок у додатковий час.

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