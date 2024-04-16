Охрей проведе бій проти Татарчука

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери важкої ваги Олександр Охрей (4-5, 4 КО) та Віталій Татарчук (2-1, 2 КО) проведуть бій у Києві.

Про це повідомляє Національна ліга професійного боксу України.

Бій відбудеться 3 травня у концерт-холі Bel Etage Music Hall у межах вечора боксу від Національної ліги професійного боксу України.

Нагадаємо, Охрей у січні достроково переміг Володимира Гайдукова (0-1). Бій завершився у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) повернеться на ринг у липні.