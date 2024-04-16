Гравець Малаги взяв гроші у фаната за свою футболку

Джерело - Чемпіон.

Гравець Малаги, яка виступає у третій лізі Іспанії, Дані Лоренсо взяв 50 євро у вболівальника за свою футболку після матчу проти Атлетико Б.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

💰👕 ¡50 EUROS POR CAMISETA!



👀 Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



📹 IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024

Сам футболіст пояснив цю ситуацію тим, що у клубу є обмежена кількість футболок на роздачу, і він вже перевищив ліміт, а фанат сам запропонував гроші. Тим не менш, Лоренсо сказав, що він дарма це зробив.