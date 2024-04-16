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07.04.2024 07:40 1132

Гравець Малаги взяв гроші у фаната за свою футболку

Сьогодні 17:42 60 0
Гравець Малаги взяв гроші у фаната за свою футболку
#Малага

Джерело - Чемпіон.

Гравець Малаги, яка виступає у третій лізі Іспанії, Дані Лоренсо взяв 50 євро у вболівальника за свою футболку після матчу проти Атлетико Б.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Сам футболіст пояснив цю ситуацію тим, що у клубу є обмежена кількість футболок на роздачу, і він вже перевищив ліміт, а фанат сам запропонував гроші. Тим не менш, Лоренсо сказав, що він дарма це зробив.

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