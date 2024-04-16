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Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ

У Дортмунді, Барселоні, Мюнхені та Манчестері буде надзвичайно гаряче.
Сьогодні 13:08 Максим Салівон 415 0
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
#Мікель Артета, #Баварія, #Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон, #Карло Анчелотті, #Дієго Сімеоне, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

За підсумками перших матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів жодна з команд не наблизилася до наступного раунду й на умовну половину. Саме тому в іграх-відповідях буде цікаво так само, як і ще тиждень тому. Що варто знати перед вирішальними свистками? 

Наскільки значною буде домашня перевага Дортмунду над Сімеоне та компанією?

По завершенні домашнього матчу з Боруссією Атлетико має мінімальну перевагу. Проте Дієго Сімеоне є над чим замислитися. "Індіанці" вже 5 сезонів поспіль не можуть пройти далі чвертьфіналу ЛЧ. Крім того, у 8 останніх виїзних іграх у ЛЧ у мадридців лише одна вікторія (+1=2-5).

Атлетико їде в гості до команди, для якої домашні матчі не одне десятиліття поспіль є джерелом особливого натхнення. Востаннє на колишньому "Вестфалені" у ЛЧ BvB поступалася ще в листопаді 2021-го. На своєму полі у дортмундців 9-матчева безпрограшна серія у головному єврокубку (+5=4-0). Не менш важливим є й те, як Атлетико грає виїзні матчі  проти німецьких команд саме в ЛЧ. В 2022-му зафіксована поразка від Баєра, двома роками раніше стався розгром від Баварії (0:4). В 2019-му Атлетико поступився тому ж Леверкузену (1:2), а роком раніше програв саме Дортмунду 0:4. Тож наразі питання лежить радше в тій площині, чи зможе Боруссія втілити козирі в потрібний результат на табло. 

Сутичка за каталонську спадщину: то хто ж більший "барселонець"?

Перед грою в Парижі Луїс Енріке вирішив діяти на випередження. Знаменитий "перебіжчик" із Реала в Барселону заявив, що саме його команда найкраще відображає стиль "блаугранас", і це взагалі не підлягає сумніву. Хаві відповів на полі. Та так, що перед другою грою доводиться згадувати, що ще жоден французький клуб не проходив далі у плей-офф ЛЧ після поразки у першому матчі, зіграному на своєму полі.

Барселона підходить до гри з чудовими показниками. Після оголошення про відхід Хаві по закінченні сезону каталонці не зазнали жодної поразки у 12 офіційних матчах поспіль (+9=3-0). У нинішній кампанії ЛЧ господарі не програли в 7 із 9 поєдинків (+6=1-2). На своєму полі в головному єврокубку в Барселони серія з 4 перемог.

На фоні суперника в ПСЖ купа проблем. Гості не перемогли в 4 з останніх 5 виїзних ігор у ЛЧ (+0=1-3). "Сен-Жермен" пропускає упродовж 17 гостьових матчів у ЛЧ. Але Енріке повертається додому. Щоб довести, що саме він — єдиний і неповторний?..

Чи здасть Артета головний іспит життя?

Після гри в Лондоні щодо гри Арсенала залишилося почуття стійкої недосказаності. Мікель Артета та компанія можуть більше. Однак перед грою в Мюнхені питання варто ставити також вже й безпосередньо через призму "а чи зможе?". Домашня Баварія традиційно є суперником надпотужним. В останніх 23 іграх у Лізі чемпіонів на своєму полі "червоні" поступилися тільки ПСЖ (+19=3-1). 

А що ж Арсенал? На перший погляд, перспективи гостей райдужними не назвеш. "Каноніри" здобули всього одну перемогу в основний час у 4 попередніх матчах у головному єврокубку (+1=2-1). Крім того, лондонці взяли лише одну вікторію в 5 попередніх гостьових іграх у ЛЧ (+1=1-3). Нарешті, за останні 10 років на виїзді в ЛЧ Лізі рідний клуб Арсена Венгера жодного разу не обіграв команду-гранда як таку. Недобре у лондонців і в матчах із німецькими клубами на їхній території. Двічі Арсенал поступався Баварії, та ще й розгромно й із великим свистом, а у 2014-му був слабший за Боруссіїю з Дортмунда. Та в нинішньому сезоні Артета вже дивував тим, що виводив команду на новий рівень швидше, ніж очікувалося. Чим не причина вразити й наразі в найскладнішому випробуванні?

Якою буде друга частина дострокового фіналу?

Перша частина протистояння команд Карло Анчелотті та Жузепа Гвардіоли закінчилася казковою нічиєю. Аналітики продовжують гнути свою лінію: перевага у дуелі на боці "містян". Втім, від початкового прогнозу не відступимо й ми. 

Варто озброїтися щонайменше одним фактом. В першій зустрічі оборона Сіті не просто провалилася. Так, МС до зустрічі з "бланкос" пропускав у 7 із 8 матчів у нинішній кампанії ЛЧ, але стільки — жодного разу. Власне, в Мадриді захист "містян" тріщав, і насправді лише 3 голи в пасиві — за щастя. Варто врахувати й те, що іще жоден суперник за перші 45 хвилин не завдавав у площину воріт МС у плей-оф ЛЧ аж 5 ударів. Крім того, до минулої гри Сіті не пропускав більш як 2 м'ячі у головному єврокубку майже 2 роки. 

Звісно, це аж ніяк не відміняє слабкої гри в захисті своїх володінь самого Реала. Крім того, мадридці, після того, як грали внічию у першій домашній зустрічі в плей-оф Ліги чемпіонів 11 разів, проходили далі тільки в двох випадках. А тому все цікаве — ще попереду. 

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