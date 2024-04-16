Піхальонок розповів, коли він зможе повернутися на поле

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок розповів, що він відновиться від травми приблизно через 3 тижні.

Його слова передає Sportarena.

"У мене надрив переднього м’яза стегна. Думаю, що моє відновлення триватиме близько трьох тижнів. Я травмувався ще до матчу. Раніше у мене був спазм, потім біль минув, але не до кінця.

Очевидно, потрібно було відразу зробити обстеження. Всі ми поквапилися і, на жаль, травма далася взнаки. Причому травма трапилася в абсолютно звичному моменті. Мені зробили МРТ та побачили надрив", — сказав футболіст.