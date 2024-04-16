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07.04.2024 07:40 1132

Піхальонок розповів, коли він зможе повернутися на поле

Сьогодні 17:20 84 0
Піхальонок розповів, коли він зможе повернутися на поле
Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Олександр Піхальонок

Джерело - Sportarena.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок розповів, що він відновиться від травми приблизно через 3 тижні.

Його слова передає Sportarena.

"У мене надрив переднього м’яза стегна. Думаю, що моє відновлення триватиме близько трьох тижнів. Я травмувався ще до матчу. Раніше у мене був спазм, потім біль минув, але не до кінця.

Очевидно, потрібно було відразу зробити обстеження. Всі ми поквапилися і, на жаль, травма далася взнаки. Причому травма трапилася в абсолютно звичному моменті. Мені зробили МРТ та побачили надрив", — сказав футболіст.

У поточному сезоні півзахисник зіграв 29 матчів за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Піхальонок травмувався на початку зустрічі проти Зорі, яка завершилася внічию (2:2). Нещодавно пресслужба дніпрян повідомила, що футболіст пропустить близько місяця.

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