Безус зазнав серйозної травми

Атакувальний півзахисник Омонії Роман Безус пропустить кінцівку сезону через травму.

Про це колишній гравець Динамо, Ворскли та Дніпра повідомив у своєму Instagram.

«Давно не було постів, чекав до кінця сезону. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося… Я маю подолати цю проблему і повернутися кращим та сильнішим. Я вірю.

Дорогі вболівальники і друзі, сім“я, я дуже вдячний за вашу підтримку і віру в мене протягом сезону і зараз… Ви були сталевими, коли підтримали мене після незабитого пенальті, і вірили в мене! Це були реально особливі моменти.

Я хотів би попросити вас про одне — щоб ви підтримували, вірили і любили Омонію, моїх партнерів по команді, навіть коли будуть важкі моменти, ви будете потрібні їм, щоб зробити цей сезон особливим. Я вірю в це», — написав Безус.