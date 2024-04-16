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07.04.2024 07:40 1129

Безус зазнав серйозної травми

Сьогодні 13:20 167 0
Безус зазнав серйозної травми
#Омонія, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Омонії Роман Безус пропустить кінцівку сезону через травму. 

Про це колишній гравець Динамо, Ворскли та Дніпра повідомив у своєму Instagram. 

«Давно не було постів, чекав до кінця сезону. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося… Я маю подолати цю проблему і повернутися кращим та сильнішим. Я вірю. 

Дорогі вболівальники і друзі, сім“я, я дуже вдячний за вашу підтримку і віру в мене протягом сезону і зараз… Ви були сталевими, коли підтримали мене після незабитого пенальті, і вірили в мене! Це були реально особливі моменти.

Я хотів би попросити вас про одне — щоб ви підтримували, вірили і любили Омонію, моїх партнерів по команді, навіть коли будуть важкі моменти, ви будете потрібні їм, щоб зробити цей сезон особливим. Я вірю в це», — написав Безус. 

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Публикация от Roma Bezus (@romabezus)

За інформацією кіпрських ЗМІ, Роман травмував ахіллове сухожилля. Орієнтовні терміни відновлення — пів року. Зазначимо, що контракт 33-річного півзахисника розрахований до кінця поточного сезону. 

Нещодавно Безус відзначився нетиповим для себе голом, який допоміг Омонії розгромити команду російського зека Алєксандра Кокоріна. 

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