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07.04.2024 07:40 924

Безус голом допоміг Омонії розгромити команду російського зека

Вчора 23:43 137 0
Безус голом допоміг Омонії розгромити команду російського зека
#Аріс, #Омонія, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Роман Безус взяв участь у розгромній перемозі Омонії над Арісом у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Кіпру. На 29-й хвилині зустрічі він головою переправив м’яч у ворота після скидки від партнера.

Наприкінці першого тайму Аріс залишився в меншості, а в другій половині зустрічі Омонія довела справу до розгрому з рахунком 3:0. Українець був замінений на 68-й хвилині. 

Зазначимо, що за Аріс на правах оренди з Фіорентини виступає росіянин Алєксандр Кокорін, який у період з 2018-го по 2021-й рік був ув’язнений за побиття. У матчі проти Омонії він відіграв лише тайм — по перерві його першим посадили на заміну. 

Матч-відповідь між Омонією та Арісом відбудеться 17 квітня. 

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