Аллі: Кожен день мені приходить на телефон нагадування "ЧС-2026"

Півзахисник Евертона Деле Аллі заявив про свої наміри потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець повідомив в програмі Monday Night Live.

"Я знаю свій рівень як гравець. Знаю, до чого можу дійти, наскільки хорошим можу бути, якщо ментально в порядку і добре себе почуваю.

Щодня об 11 годині мені приходить нагадування в телефоні: "ЧС-2026". Це моя мета.

Люди скажуть: "Він не грав цілий рік", але мені байдуже, я знаю свій рівень", — сказав Аллі.