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07.04.2024 07:40 1123

Аллі: Кожен день мені приходить на телефон нагадування "ЧС-2026"

Сьогодні 10:57 123 0
Аллі: Кожен день мені приходить на телефон нагадування "ЧС-2026"
#Аллі

Джерело - Monday Night Live.

Півзахисник Евертона Деле Аллі заявив про свої наміри потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець повідомив в програмі Monday Night Live.

"Я знаю свій рівень як гравець. Знаю, до чого можу дійти, наскільки хорошим можу бути, якщо ментально в порядку і добре себе почуваю.

Щодня об 11 годині мені приходить нагадування в телефоні: "ЧС-2026". Це моя мета.

Люди скажуть: "Він не грав цілий рік", але мені байдуже, я знаю свій рівень", — сказав Аллі.

Зазначимо, що мундіаль відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Аллі перейшов до Евертона взимку 2022 року. В сезоні-2022/2023 відіграв в оренді в турецькому Бешикташі, за який забив 2 голи в чемпіонаті.

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