Аллі: Кожен день мені приходить на телефон нагадування "ЧС-2026"

Джерело - Monday Night Live.
Півзахисник Евертона Деле Аллі заявив про свої наміри потрапити до складу збірної Англії на чемпіонат світу-2026.
Про це гравець повідомив в програмі Monday Night Live.
"Я знаю свій рівень як гравець. Знаю, до чого можу дійти, наскільки хорошим можу бути, якщо ментально в порядку і добре себе почуваю.
Щодня об 11 годині мені приходить нагадування в телефоні: "ЧС-2026". Це моя мета.
Люди скажуть: "Він не грав цілий рік", але мені байдуже, я знаю свій рівень", — сказав Аллі.
Зазначимо, що мундіаль відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.
Аллі перейшов до Евертона взимку 2022 року. В сезоні-2022/2023 відіграв в оренді в турецькому Бешикташі, за який забив 2 голи в чемпіонаті.