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07.04.2024 07:40 1084

Трубін привітав колег з Міжнародним днем воротаря

Сьогодні 08:20 127 0
Трубін привітав колег з Міжнародним днем воротаря
#Анатолій Трубін

Джерело - Інстаграм Анатолія Трубіна.

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін написав привітання з Міжнародним днем воротаря, який відзначався в неділю, 14 квітня. 

Пост з привітанням Анатолій опублікував у своєму Instagram. 

«Чудові командні зусилля сьогодні. Сьогодні Міжнародний день воротаря. На тренуваннях ми часто працюємо окремо, але перемагаємо чи програємо разом з командою, ніколи не відокремлюючи себе. Всіх воротарів зі святом. Поважаю колег зі своєї команди та суперників. Команду і вболівальників з перемогою», — написав Трубін. 

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Публикация от Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81)

Вчора, 14 квітня, Бенфіка впевнено впоралася з Морейренсе в матчі 29 туру чемпіонату Португалії. Цікаво, що замість Анатолія Трубіна в цьому поєдинку грав його дублер Самюел Соареш. Український воротар провів гру на лаві запасних уперше з вересня минулого року. 

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