Тренер ЛНЗ пояснив перемогу над Вересом

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб оцінив гру своїх підопічних у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса.

Про це він заявив у коментарі після гри.

"Надмірне бажання гравців проявити себе в домашніх стінах знову стало на заваді й призводило до помилок. Доречною виявилася перерва під час якої вдалося достукатися до підопічних й після виходу на поле поступово скутість в їхніх діях зникла.

Допоміг повірити у свої сили й швидкий гол Олексія Хобленка після контратаки. Невдовзі могли закрити гру, але не скористалися кількома слушними нагодами.

А під завісу, коли гості "освіжили" свій склад ледь не пропустили. Нашим союзником став каркас воріт", - сказав Дулуб.