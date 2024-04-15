Тренер ЛНЗ пояснив перемогу над Вересом

Джерело - sport.ua.
Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб оцінив гру своїх підопічних у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса.
Про це він заявив у коментарі після гри.
"Надмірне бажання гравців проявити себе в домашніх стінах знову стало на заваді й призводило до помилок. Доречною виявилася перерва під час якої вдалося достукатися до підопічних й після виходу на поле поступово скутість в їхніх діях зникла.
Допоміг повірити у свої сили й швидкий гол Олексія Хобленка після контратаки. Невдовзі могли закрити гру, але не скористалися кількома слушними нагодами.
А під завісу, коли гості "освіжили" свій склад ледь не пропустили. Нашим союзником став каркас воріт", - сказав Дулуб.
Перемога над Вересом дозволила ЛНЗ набрати 29 очок, команда наразі перебуває на 9 місці в турнірній таблиці чемпіонату України.