Скрипник: Металіст 1925 більше ризикував у матчі з Дніпро-1

Гравці Металіста 1925 більше ризикували у другій половині гри з СК Дніпро-1 у матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги (1:1).

Про це розповів головний тренер харківської команди Віктор Скрипник.

"Коли програєш і забиваєш на останніх хвилинах і граєш внічию – це позитив для нас у грі з такою потужною командою, як Дніпро-1. Проти них дуже важко грати, у них індивідуально майстерні хлопці.

Мені сподобався другий тайм. Ми більше ризикували, хотіли відігратися, що ми й зробили. Так що для нас дуже гарно.

Що не вдалося? Не вдалося виграти, але ще раз кажу: на перший план у таких іграх виходить характер. Ми сьогодні на це налаштовувалися. Складно грати проти команди, яка дуже гарно грає з м'ячем. Так що це для нас позитив", — сказав Скрипник.