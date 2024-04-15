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Скрипник: Металіст 1925 більше ризикував у матчі з Дніпро-1

Сьогодні 21:06 129 0
Скрипник: Металіст 1925 більше ризикував у матчі з Дніпро-1
#Металіст 1925, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - УПЛ ТБ.

Гравці Металіста 1925 більше ризикували у другій половині гри з СК Дніпро-1 у матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги (1:1).

Про це розповів головний тренер харківської команди Віктор Скрипник.

"Коли програєш і забиваєш на останніх хвилинах і граєш внічию – це позитив для нас у грі з такою потужною командою,  як Дніпро-1. Проти них дуже важко грати, у них індивідуально майстерні хлопці.

Мені сподобався другий тайм. Ми більше ризикували, хотіли відігратися, що ми й зробили. Так що для нас дуже гарно.

Що не вдалося? Не вдалося виграти, але ще раз кажу: на перший план у таких іграх виходить характер. Ми сьогодні на це налаштовувалися. Складно грати проти команди, яка дуже гарно грає з м'ячем. Так що це для нас позитив", — сказав Скрипник.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 не втримав перемогу над харківським Металістом 1925 у 24 турі УПЛ. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Харків'яни залишилися на 15 сходинці турнірної таблиці чемпіонату України. У наступному турі команда зіграє проти Оболоні.

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