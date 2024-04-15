Агент Довбика спростував чутки про порушення фінансового фейр-плей

Розповсюждена у ЗМІ інформація про порушення фінансового фейр-плей з боку агента Артема Довбика та Жирони не відповідає дійсності.

Про це повідомив сам агент футболіста, Олексій Люндовський, у коментарі Tribuna.com.

"Це нісенітниця, суцільний наклеп, в якого немає жодних підстав. Жодного скандалу, жодних санкцій бути не може. Мої юристи зараз займаються цим питанням. Це замовний матеріал, наклеп, з яким будуть розбиратись мої юристи. Хто і з якою ціллю це запустив", - сказав Люндовський.

Нагадаємо, за трансфер Артема Довбика в серпні 2023 року Жирона платила і Дніпру-1, і Мідтьюлланду, адже данський клуб володів певною частиною прав на гравця.

Нещодавно український бомбардир отримав уже четверту нагороду найкращому гравцю місяця в Жироні.