Де Кетеларе не хоче повертатися в Мілан після оренди

Джерело - HLN.

Півзахисник Аталанти Шарль де Кетеларе, права на якого належать Мілану, має намір залишитися в клубі з Бергамо.

Про це бельгійський хавбек розповів порталу HLN.

"У Аталанти є можливість викупу мого контракту за 23 мільйони євро, все залежить від них... Я був би радий залишитися тут, оскільки я дуже щасливий у клубі. Повернутися в Мілан? Звичайно, це топклуб, але я хочу грати, мені 23. Я не хочу сидіти на лавці запасни", — сказав Де Кетеларе.

Раніше повідомлялося, що Аталанта готова викупити бельгійця. Влітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні де Кетеларе провів 36 матчів за Аталанту, відзначившись 10 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами.