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07.04.2024 07:40 1090

Де Кетеларе не хоче повертатися в Мілан після оренди

Сьогодні 16:10 79 0
Де Кетеларе не хоче повертатися в Мілан після оренди
#Аталанта, #Мілан, #Шарль де Кетеларе

Джерело - HLN.

Півзахисник Аталанти Шарль де Кетеларе, права на якого належать Мілану, має намір залишитися в клубі з Бергамо.

Про це бельгійський хавбек розповів порталу HLN.

"У Аталанти є можливість викупу мого контракту за 23 мільйони євро, все залежить від них... Я був би радий залишитися тут, оскільки я дуже щасливий у клубі. Повернутися в Мілан? Звичайно, це топклуб, але я хочу грати, мені 23. Я не хочу сидіти на лавці запасни", — сказав Де Кетеларе.

Раніше повідомлялося, що Аталанта готова викупити бельгійця. Влітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні де Кетеларе провів 36 матчів за Аталанту, відзначившись 10 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами. 

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