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Аталанта планує викупити нападника Мілана

Форвард може змінити клуб
Сьогодні 13:47 170 0
Аталанта планує викупити нападника Мілана
#Аталанта, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Аталанта планує викупити бельгійського нападника Мілана Шарля де Кетеларе.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сума викупу 22-річного футболіста, який виступає за "бергамасків" на правах оренди, становить 22 мільйони євро. "Аталанта" готова її виплатити.

Влітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро.

У цьому сезоні Шарль де Кетеларе провів 26 матчів за Аталанту, відзначившись 9 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами. 

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