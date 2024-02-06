Аталанта планує викупити нападника Мілана

Форвард може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Аталанта планує викупити бельгійського нападника Мілана Шарля де Кетеларе.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сума викупу 22-річного футболіста, який виступає за "бергамасків" на правах оренди, становить 22 мільйони євро. "Аталанта" готова її виплатити.

Влітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро.

У цьому сезоні Шарль де Кетеларе провів 26 матчів за Аталанту, відзначившись 9 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами.