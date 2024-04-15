Янаков: Легіонерам багато чого дозволялось, а українці бігали і ригали

Джерело - Український футбол.

Орендований у Полісся вінгер Вереса Денис Янаков вважає, що раніше до легіонерів ставилися менш вимогливо, ніж до українців.

Таку думку 25-річний футболіст висловив в інтерв’ю "Українському футболу".

"Всі почали грати – і подивіться, як свої вихованці почали приносити гроші. Динамо з Шахтою входять в топ-10 рейтингу за кількістю вихованців в дорослих командах. А раніше купляли чудаків, що якщо він пас на свого віддасть – це вже за щастя було. Легіонерів купляють за великі гроші. Він не хоче тренуватися, бігати – і нічого. Багато чого дозволялось, особливо в Шахтарі при Луческу. А українці бігали і "ригали". Замість того, щоб своїх підтягувати. А не чекати – стрельне той чудак чи ні. Скільки пацанів через це розчинилося, не заграло! Я багато прикладів знаю", – сказав Янаков.

На початку лютого Янаков був відданий в оренду Вересу. У 5 матчах рівненську команду вінгер забив 1 гол.

Нагадаємо, до Полісся та Вереса Денис грав за київський Арсенал, Чорноморець, Інгулець та Зорю. Футбольну освіту отримав у системі київського Динамо.