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07.04.2024 07:40 1084

Янаков: Легіонерам багато чого дозволялось, а українці бігали і ригали

Сьогодні 10:15 37 0
Янаков: Легіонерам багато чого дозволялось, а українці бігали і ригали
#Верес, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Денис Янаков

Джерело - Український футбол.

Орендований у Полісся вінгер Вереса Денис Янаков вважає, що раніше до легіонерів ставилися менш вимогливо, ніж до українців. 

Таку думку 25-річний футболіст висловив в інтерв’ю "Українському футболу". 

"Всі почали грати – і подивіться, як свої вихованці почали приносити гроші. Динамо з Шахтою входять в топ-10 рейтингу за кількістю вихованців в дорослих командах. А раніше купляли чудаків, що якщо він пас на свого віддасть – це вже за щастя було.

Легіонерів купляють за великі гроші. Він не хоче тренуватися, бігати – і нічого. Багато чого дозволялось, особливо в Шахтарі при Луческу. А українці бігали і "ригали". Замість того, щоб своїх підтягувати. А не чекати – стрельне той чудак чи ні. Скільки пацанів через це розчинилося, не заграло! Я багато прикладів знаю", – сказав Янаков. 

На початку лютого Янаков був відданий в оренду Вересу. У 5 матчах рівненську команду вінгер забив 1 гол. 

Нагадаємо, до Полісся та Вереса Денис грав за київський Арсенал, Чорноморець, Інгулець та Зорю. Футбольну освіту отримав у системі київського Динамо. 

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