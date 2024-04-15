Пушич: Потрібно захищати наших гравців, не допускати вбивчих підкатів

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що арбітри мають частіше карати суперників за жорсткі порушення правил проти виконавців, які можуть красиво грати у футбол.

Таку думку коуч "гірників" висловив на пресконференції після переможного матчу 24 туру УПЛ проти Ворскли.

"Маю сказати, що у випадку з такими гравцями, як Судаков, суперники завжди намагаються кинути йому виклик, сфолити на ньому, і ви бачили перший тайм – такі фоли, потрібно передивитися. Дивіться, ми граємо у футбол заради таких гравців, і в нас їх багато, таких виконавців, які можуть красиво грати у футбол. І нам потрібно їх захищати, не допускати "вбивчих" підкатів та іншого, на що ніяк не реагують, адже ми повинні захищати футбол. І це те, чого я прошу: захищати футбол. І в цьому питання. А потім я чую від усіх вас про це. Так, він травмувався. І чи вам подобається, що він травмувався, один з найважливіших гравців збірної? Я не кажу, що проти нього не можна робити підкати. Звісно, можна. Ми граємо в жорстку гру, але в жорстких іграх існують межі. І я сьогодні хотів бачити ці межі, а не таку червону картку, яку ми отримали, коли Зубков намагався відібрати м’яч на підбиранні. Це не захист гри, це її руйнування. Це те, що я хотів сказати, більше мені нема чого додати", — сказав Пушич.

Шахтар мінімально переміг Ворсклу в напруженому матчі завдяки голу Данила Сікана. Більш ніж половину другого тайму донецька команда грала у меншості через вилучення Олександра Зубкова, який в одному з епізодів ногою влучив по голові Павла Ісенка.