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07.04.2024 07:40 1078

Пушич: Потрібно захищати наших гравців, не допускати вбивчих підкатів

Сьогодні 07:05 127 0
Пушич: Потрібно захищати наших гравців, не допускати вбивчих підкатів
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що арбітри мають частіше карати суперників за жорсткі порушення правил проти виконавців, які можуть красиво грати у футбол. 

Таку думку коуч "гірників" висловив на пресконференції після переможного матчу 24 туру УПЛ проти Ворскли. 

"Маю сказати, що у випадку з такими гравцями, як Судаков, суперники завжди намагаються кинути йому виклик, сфолити на ньому, і ви бачили перший тайм – такі фоли, потрібно передивитися. Дивіться, ми граємо у футбол заради таких гравців, і в нас їх багато, таких виконавців, які можуть красиво грати у футбол. І нам потрібно їх захищати, не допускати "вбивчих" підкатів та іншого, на що ніяк не реагують, адже ми повинні захищати футбол.

І це те, чого я прошу: захищати футбол. І в цьому питання. А потім я чую від усіх вас про це. Так, він травмувався. І чи вам подобається, що він травмувався, один з найважливіших гравців збірної? Я не кажу, що проти нього не можна робити підкати. Звісно, можна. Ми граємо в жорстку гру, але в жорстких іграх існують межі.

І я сьогодні хотів бачити ці межі, а не таку червону картку, яку ми отримали, коли Зубков намагався відібрати м’яч на підбиранні. Це не захист гри, це її руйнування. Це те, що я хотів сказати, більше мені нема чого додати", — сказав Пушич.

Шахтар мінімально переміг Ворсклу в напруженому матчі завдяки голу Данила Сікана. Більш ніж половину другого тайму донецька команда грала у меншості через вилучення Олександра Зубкова, який в одному з епізодів ногою влучив по голові Павла Ісенка. 

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