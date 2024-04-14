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Мілан та Сассуоло створили гольову феєрію, а Наполі розписав мирову з Фрозіноне: результати матчів 32 туру Серії А

Сьогодні 18:10 291 0
Мілан та Сассуоло створили гольову феєрію, а Наполі розписав мирову з Фрозіноне: результати матчів 32 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбулися 2 матчі у межах 32 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24

Наполі вдома не зміг переграти Фрозіноне. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Мілан та Сассуоло створили справжню гольову феєрію та розписали нічию 3:3. "Червоно-чорні" впродовж всього матчу були в ролі наздоганяючих, і лише на 84 хвилині забили вирішальний гол поєдинку.

Чемпіонат Італії — Серія А
32 тур, 14 квітня

Наполі — Фрозіноне 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Політано, 1:1 - 50 Шеддіра, 2:1 - 63 Осімхен, 2:2 - 73 Шеддіра

Сассуоло — Мілан 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Пінамонті, 2:0 - 10 Лор'єнте, 2:1 - 20 Леау, 3:1 - 53 Лор'єнте, 3:2 - 59 Йович, 3:3 - Окафор 84

Сьогодні, 14 квітня, у чемпіонаті Італії відбудеться ще 2 матчі:

  • 19:00. Удінезе — Рома
  • 21:45. Інтер — Кальярі

Напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.

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