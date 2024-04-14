Трубін залишився у запасі на матч Бенфіки проти Морейренсе

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Анатолій Трубін залишився на лаві запасних на матч Бенфіки проти Морейренсе у межах 29 туру чемпіонату Португалії.

Про це повідомила пресслужба "орлів" в соцмережах.

Зазначимо, що в останній раз Трубін не потрапив до стартового складу Бенфіки 2 вересня 2023 року в матчі проти Віторії.

Нагадаємо, що лісабонці продовжують боротьбу за трофей Ліги Європи. В першому матчі 1/4 фіналу турніру команда здолала французький Марсель (2:1).