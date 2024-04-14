Стало відомо, скільки Барселона зароблятиме на новому Камп Ноу

Джерело - FCBarcelona.

Барселона повідомила, що зможе заробляти 120 млн євро на оновленому Камп Ноу, а перший матч може пройти вже наприкінці 2024 року.

Про це каталонський клуб повідомив на офіційному сайті.

Повідомляється, що основними джерелами доходу стануть нові спонсорські угоди, пов'язані зі стадіоном, а також нові VIP-пропозиції. Очікується, що завдяки цьому "блаугранас" зможе заробляти на стадіоні близько 120 млн євро на рік. Відповідальні за проект менеджери розповіли, що роботи йдуть відповідно до запланованих термінів. Перша гра команди на оновленому Камп Ноу може пройти наприкінці поточного року.

Раніше ми повідомляли, що новий стадіон обійдеться Барселоні в 1,450 млрд євро.