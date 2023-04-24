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Барселона побудує новий стадіон за 1,4 млрд євро

Новий стадіон буде повністю готовий у 2026 році
Сьогодні 22:12 389 0
Барселона побудує новий стадіон за 1,4 млрд євро
#Барселона

Джерело - fcbarcelona.es.

Новий стадіон Барселони під назвою Espai Barça обійдеться клубу в 1,450 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий стадіон буде повністю готовий у 2026 році, інформує офіційний сайт каталонського клубу. Проєкт будівництва фінансуватимуть близько 20 інвестиційних компаній.

Барселона погашатиме цей кредит після завершення робіт на стадіоні, використовуючи дохід, отриманий від Камп Ноу. Очікується, що дохід "блаугранас" становитиме 247 млн євро на рік.

Згідно з джерелом, терміни повернення боргів різним інвесторам коливаються – від 5 до 24 років.

Нагадаємо Барселона працює над першою пропозицією для Мессі.

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