Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном, Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів: розклад матчів 29 туру Ліги 1

Головне
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:55 377 1
Визначилися всі учасниці фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:31 181
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі
Сьогодні 02:51 13996 1
Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі
Вчора 23:28 455 1
Мовний скандал зі Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Вчора 21:20 2028 1
Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло
Вчора 20:40 413
Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ
Вчора 19:40 1079
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
Вчора 17:50 506
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Вчора 15:48 15089 2
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
Вчора 14:59 2999 1
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 562
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 733
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 323
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 882
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1051

Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном, Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів: розклад матчів 29 туру Ліги 1

Сьогодні 12:42 104 0
Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном, Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів: розклад матчів 29 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбудуться три матчі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.

Зокрема Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном. Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів. А Клермон прийматиме вдома Монпельє.

Розклад матчів чемпіонату Франції з футболу на 14 квітня

  • 14:00*. Гавр — Нант
  • 16:00. Клермон — Монпельє
  • 21:45. Брест — Ліон

*Початок ігор — за київським часом

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря може очолити Ліон.

Раніше ми повідомляли, що Ліон на виїзді переграв Нант, а Мец поступився Бресту в 28 турі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги 10327
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі 13996 1
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ 2999 1
Мовний скандал зі Сапроновим як квінтесенція українського суспільства Мовний скандал зі Сапроновим як квінтесенція українського суспільства 2028 1
Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів 2378
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги 15089 2
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322963
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118206
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65730
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70850
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38347
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30695