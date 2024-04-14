Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном, Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів: розклад матчів 29 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 14 квітня, відбудуться три матчі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.
Зокрема Брест у гонитві за медалями зіграє з Ліоном. Гавр і Нант зустрінуться у битві аутсайдерів. А Клермон прийматиме вдома Монпельє.
Розклад матчів чемпіонату Франції з футболу на 14 квітня
- 14:00*. Гавр — Нант
- 16:00. Клермон — Монпельє
- 21:45. Брест — Ліон
*Початок ігор — за київським часом
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря може очолити Ліон.
Раніше ми повідомляли, що Ліон на виїзді переграв Нант, а Мец поступився Бресту в 28 турі.