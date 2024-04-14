Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме Рому: розклад матчів 32 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 14 квітня, відбудуться чотири матчі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.
Зокрема міланський Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме столичну Рому.
Розклад матчів чемпіонату Італії з футболу на 14 квітня
- 13:30*. Наполі — Фрозіноне
- 16:00. Сассуоло — Мілан
- 19:00. Удінезе — Рома
- 21:45. Інтер — Кальярі
*Початок ігор — за київським часом
Нагадаємо, напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.
Раніше ми повідомляли, що Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе у 31 турі Серії А.