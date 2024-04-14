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07.04.2024 07:40 1051

Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме Рому: розклад матчів 32 туру Серії А

Сьогодні 12:05 115 0
Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме Рому: розклад матчів 32 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбудуться чотири матчі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.

Зокрема міланський Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме столичну Рому.

Розклад матчів чемпіонату Італії з футболу на 14 квітня

  • 13:30*. Наполі — Фрозіноне
  • 16:00. Сассуоло — Мілан
  • 19:00. Удінезе — Рома
  • 21:45. Інтер — Кальярі

*Початок ігор — за київським часом

Нагадаємо, напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.

Раніше ми повідомляли, що Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе у 31 турі Серії А.

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