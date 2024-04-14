Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме Рому: розклад матчів 32 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбудуться чотири матчі італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.

Зокрема міланський Інтер гратиме з Кальярі, Удінезе прийматиме столичну Рому.

Розклад матчів чемпіонату Італії з футболу на 14 квітня

13:30*. Наполі — Фрозіноне

16:00. Сассуоло — Мілан

19:00. Удінезе — Рома

21:45. Інтер — Кальярі

*Початок ігор — за київським часом

Нагадаємо, напередодні в 32 турі туринське дербі завершилося внічию, а Емполі українця Віктора Коваленка програв Лечче.

Раніше ми повідомляли, що Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе у 31 турі Серії А.