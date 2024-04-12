Інтер націлився на оборонця Манчестер Юнайтед

Англійський захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака зацікавив Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб розглядає трансфер гравця МЮ, як заміну Дензелу Думфрісу. З нідерландським оборонцем "нерадзурі" не можуть підписати новий контракт.

Аарон виступає за манкуніанців з літа 2019 року, коли був придбаний у Крістал Пелес за 55 млн євро. У сезоні-2023/24 відіграв 21 матч, в якому зробив 3 асисти. Його контракт спливає в червні 2025 року.

Зазначається, що торік керівниники міланців вже провели переговори з оточенням футболіста.

Наразі Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Італії (відрив від другого Мілана становить 14 балів), гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "нерадзурі" близькі до підписання воротаря Атлетику Паранаенсі Бенто.