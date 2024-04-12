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07.04.2024 07:40 1001

Інтер націлився на оборонця Манчестер Юнайтед

Сьогодні 23:18 62 0
Інтер націлився на оборонця Манчестер Юнайтед
#Ван-Біссака, #Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - gazzetta.it.

Англійський захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака зацікавив Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб розглядає трансфер гравця МЮ, як заміну Дензелу Думфрісу. З нідерландським оборонцем "нерадзурі" не можуть підписати новий контракт. 

Аарон виступає за манкуніанців з літа 2019 року, коли був придбаний у Крістал Пелес за 55 млн євро. У сезоні-2023/24 відіграв 21 матч, в якому зробив 3 асисти. Його контракт спливає в червні 2025 року.

Зазначається, що торік керівниники міланців вже провели переговори з оточенням футболіста.

Наразі Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Італії (відрив від другого Мілана становить 14 балів), гарантувавши собі місце в Лізі чемпіонів. 

Раніше повідомлялося, що "нерадзурі" близькі до підписання воротаря Атлетику Паранаенсі Бенто.

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