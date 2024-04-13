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Забарний розпочне матч із Манчестер Юнайтед у стартовому складі Борнмута

Сьогодні 19:19 124 0
Забарний розпочне матч із Манчестер Юнайтед у стартовому складі Борнмута
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола визначився зі стартовим складом на матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестестер Юнайтед. Український захисник "вишень" Ілля Забарний розпочне поєдинок у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Зустріч розпочнеться о 19:30 за київським часом. Дивитися матч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

У поточному сезоні український захисник не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

Раніше ми повідомляли, що Забарний є гравцем з найбільшою кількістю проведених хвилин у топ-5 чемпіонатах у віковій категорії U-21.

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