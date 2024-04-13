Рух та Кривбас оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух та Кривбас оголосили стартові склади на поєдинок 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Роман, Пастух, Таллес, Теслюк, Плюман, Федор.

Запасні: Герета, Кітела, Лях, Матвіїв, Бойко, Притула, Квасниця, Руніч, Непейпієв, Сантуш.

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Вакуло, Соса, Микитишин, Кожушко.

Запасні: Хома, Вілівальд, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Бізімана, Хомченовський, Луньов, Твердохліб, Задерака, Блізніченко, По.

Нагадаємо, раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла унічию з Минаєм.