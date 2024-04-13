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07.04.2024 07:40 1022

Рух та Кривбас оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 17:22 67 0
Рух та Кривбас оголосили стартові склади на матч УПЛ
#Кривбас, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух та Кривбас оголосили стартові склади на поєдинок 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади: 

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Роман, Пастух, Таллес, Теслюк, Плюман, Федор.

Запасні: Герета, Кітела, Лях, Матвіїв, Бойко, Притула, Квасниця, Руніч, Непейпієв, Сантуш.

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Вакуло, Соса, Микитишин, Кожушко.

Запасні: Хома, Вілівальд, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Бізімана, Хомченовський, Луньов, Твердохліб, Задерака, Блізніченко, По.

Нагадаємо, раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла унічию з Минаєм.

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