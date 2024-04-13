Рух та Кривбас оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух та Кривбас оголосили стартові склади на поєдинок 24 туру Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Роман, Пастух, Таллес, Теслюк, Плюман, Федор.
Запасні: Герета, Кітела, Лях, Матвіїв, Бойко, Притула, Квасниця, Руніч, Непейпієв, Сантуш.
Кривбас: Маханьков, Бандейра, Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Іліч, Вакуло, Соса, Микитишин, Кожушко.
Запасні: Хома, Вілівальд, Понєдєльнік, Сантіні, Татарков, Бізімана, Хомченовський, Луньов, Твердохліб, Задерака, Блізніченко, По.
Нагадаємо, раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла унічию з Минаєм.