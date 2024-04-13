Ньюкасл розгромив Тоттенгем: результати матчів 33 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл святкував впевнену домашню перемогу над Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ

33 тур, 13 квітня

Ньюкасл - Тоттенгем 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Ісак, 2:0 - 32 Гордон, 3:0 - 51 Ісак, 4:0 - 87 Шер

Сьогодні, 13 квітня, в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:

17:00. Бернлі - Брайтон

17:00. Брентфорд - Шеффілд Юнайтед

17:00. Манчестер Сіті - Лутон

17:00. Ноттінгем - Вулвергемптон

19:30. Борнмут - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль неочікувано втратив очки з Манчестер Юнайтед.