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Брентфорд з Ярмолюком переграв Шеффілд Юнайтед, Манчестер Сіті знищив Лутон: результати матчів 33 туру АПЛ

Сьогодні 18:56 230 0
Брентфорд з Ярмолюком переграв Шеффілд Юнайтед, Манчестер Сіті знищив Лутон: результати матчів 33 туру АПЛ
#Бернлі, #Борнмут, #Брайтон, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем, #Ньюкасл, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

13 квітня у 33 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 13 квітня

Ньюкасл - Тоттенгем 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Ісак, 2:0 - 32 Гордон, 3:0 - 51 Ісак, 4:0 - 87 Шер

Бернлі - Брайтон 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Браунхілл, 1:1 - 79 Мурич (авт)

Брентфорд - Шеффілд Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Арбластер (авт), 2:0 - 90+3 Оньєка

Український легіонер Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 79 хвилині гри.

Манчестер Сіті - Лутон 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Хасіока (авт), 2:0 - 64 Ковачич, 3:0 - 76 Голанд (пен), 3:1 - 81 Барклі, 4:1 - 87 Доку, 5:1 - 90+3 Гвардіол

Ноттінгем - Вулвергемптон 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 40 Кунья, 1:1 - 45+1 Гіббс-Вайт, 2:1 - 57 Данілу, 2:2 - 62 Кунья

Сьогодні, 13 квітня, в АПЛ відбудеться ще одна гра:

19:30. Борнмут - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль неочікувано втратив очки з Манчестер Юнайтед. 

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