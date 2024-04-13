Ярмолюк — в запасі Брентфорда на матч АПЛ проти Шеффілда

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочне матч 33 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед на лаві запасних.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00, пряма трансляція доступна на Сетанті.

У поточному сезоні українець зіграв 21 матч, результативними діями не відзначався. Нагадаємо, у межах 32 туру АПЛ Брентфорд зіграв у результативну нічию з Астон Віллою.