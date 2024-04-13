Атлетико націлився на трьох гравців Жирони

Джерело - MasFichajes.
Троє гравців Жирони, зокрема український нападник Артем Довбик, можуть перейти в Атлетико Мадрид у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє MasFichajes.
Окрім українця, керівництво "матрасників" готове запросити півзахисника Алейша Гарсію та захисника Арнау Мартінеса. Зазначимо, що у суботу, 13 квітня команди зіграють між собою в межах 31 туру Ла Ліги.
У поточному сезоні Довбик відіграв 28 матчів у іспанському чемпіонаті, забив 16 м'ячів та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, напередодні підопічні Мічела з дублем Артема перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці, збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком Більбао до 9 очок.