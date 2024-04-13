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07.04.2024 07:40 1020

Атлетико націлився на трьох гравців Жирони

Сьогодні 14:25 203 0
Атлетико націлився на трьох гравців Жирони
Getty Images
#Гарсія, #Жирона, #Артем Довбик, #Арнау Мартінес, #Атлетико Мадрид

Джерело - MasFichajes.

Троє гравців Жирони, зокрема український нападник Артем Довбик, можуть перейти в Атлетико Мадрид у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє MasFichajes.

Окрім українця, керівництво "матрасників" готове запросити півзахисника Алейша Гарсію та захисника Арнау Мартінеса. Зазначимо, що у суботу, 13 квітня команди зіграють між собою в межах 31 туру Ла Ліги.

У поточному сезоні Довбик відіграв 28 матчів у іспанському чемпіонаті, забив 16 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні підопічні Мічела з дублем Артема перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці, збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком Більбао до 9 очок.

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