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Ньюкасл прийме Тоттенгем, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Шеффілдом, Манчестер Сіті проти Лутона: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 10:46 100 0
Ньюкасл прийме Тоттенгем, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Шеффілдом, Манчестер Сіті проти Лутона: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Борнмут, #Брайтон, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Шеффілд Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, вібдудеться сім матчів у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги. 

Зокрема, відбудеться надважливий матч у контексті чемпіонської боротьби, в якому Манчестер Сіті прийматиме Лутон. Брентфорд Єгора Ярмолюка протистоятиме Шеффілд Юнайтед. 

Розклад матчів 32 туру АПЛ на 13 квітня

  • 14:30 Ньюкасл — Тоттенгем
  • 17:00 Бернлі — Брайтон
  • 17:00 Брентфорд — Шеффілд Юнайтед
  • 17:00 Манчестер Сіті — Лутон
  • 17:00 Ноттінгем Форест — Вулвергемптон
  • 19:30 Борнмут — Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль неочікувано втратив очки з Манчестер Юнайтед. 

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