Ньюкасл прийме Тоттенгем, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Шеффілдом, Манчестер Сіті проти Лутона: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 квітня, вібдудеться сім матчів у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги.
Зокрема, відбудеться надважливий матч у контексті чемпіонської боротьби, в якому Манчестер Сіті прийматиме Лутон. Брентфорд Єгора Ярмолюка протистоятиме Шеффілд Юнайтед.
Розклад матчів 32 туру АПЛ на 13 квітня
- 14:30 Ньюкасл — Тоттенгем
- 17:00 Бернлі — Брайтон
- 17:00 Брентфорд — Шеффілд Юнайтед
- 17:00 Манчестер Сіті — Лутон
- 17:00 Ноттінгем Форест — Вулвергемптон
- 19:30 Борнмут — Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, що в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль неочікувано втратив очки з Манчестер Юнайтед.