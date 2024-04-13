Ньюкасл прийме Тоттенгем, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Шеффілдом, Манчестер Сіті проти Лутона: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, вібдудеться сім матчів у межах 32 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, відбудеться надважливий матч у контексті чемпіонської боротьби, в якому Манчестер Сіті прийматиме Лутон. Брентфорд Єгора Ярмолюка протистоятиме Шеффілд Юнайтед.

Розклад матчів 32 туру АПЛ на 13 квітня

14:30 Ньюкасл — Тоттенгем

17:00 Бернлі — Брайтон

17:00 Брентфорд — Шеффілд Юнайтед

17:00 Манчестер Сіті — Лутон

17:00 Ноттінгем Форест — Вулвергемптон

19:30 Борнмут — Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що в центральному матчі попереднього туру Ліверпуль неочікувано втратив очки з Манчестер Юнайтед.