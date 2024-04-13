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07.04.2024 07:40 1013

Не травма: стало відомо, чому Де Брюйне пропустив матч з Реалом

Сьогодні 10:25 144 0
Не травма: стало відомо, чому Де Брюйне пропустив матч з Реалом
#Кевін Де Брейне

Джерело - Daily Star.

Лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне зазнав харчового отруєння напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. 

Про це повідомляє Daily Star. 

За інформацією джерела, в манчестерському клубі дуже переймалися, що отруївся не лише бельгієць. Втім, отруєння Кевіна все ж виявилося поодиноким випадком. 32-річний півзахисник вже повернувся до тренувань в основній групі. Пеп Гвардіола навіть сподівається, що зможе задіяти Де Брюйне в матчі 32 туру чемпіонату Англії з Лутоном, який відбудеться 13 квітня о 17:00. 

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Реал не виявили сильнішого в шаленій перестрілці на "Сантяго Бернабеу". Доля путівку у півфінал Ліги чемпіонів вирішиться наступної середи, 17 квітня. 

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