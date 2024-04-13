Більше не хочу отримувати від клубу жодного євро: Лідер Лаціо оголосив про відхід

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Іспанський півзахисник Луїс Альберто оголосив, що після кінця сезону залишить римський клуб.

Слова гравця в коментарі DAZN у своєму твіттері цитує Фабріціо Романо.

"Я залишу Лаціо наприкінці сезону. Все вирішено, я вже попросив розірвати контракт і припинити співпрацю. Я більше не хочу отримувати від Лаціо жодного євро. Настав час покинути клуб", — заявив Альберто.

Альберто виступає за Лаціо з 2016 року. Відтоді він провів у складі "орлів" 301 матч, відзначившись 51 голом та 75 асистами. До римського етапу кар’єри 31-річний іспанець грав за Ліверпуль, Севілью, Малагу, Депортіов та Барселону Б.

Ще наприкінці 2022 року була інформація, що Альберто хоче повернутися в рідний чемпіонат.