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Більше не хочу отримувати від клубу жодного євро: Лідер Лаціо оголосив про відхід

Сьогодні 08:05 234 0
Більше не хочу отримувати від клубу жодного євро: Лідер Лаціо оголосив про відхід
#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Луїс Альберто

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Іспанський півзахисник Луїс Альберто оголосив, що після кінця сезону залишить римський клуб. 

Слова гравця в коментарі DAZN у своєму твіттері цитує Фабріціо Романо. 

"Я залишу Лаціо наприкінці сезону. Все вирішено, я вже попросив розірвати контракт і припинити співпрацю. Я більше не хочу отримувати від Лаціо жодного євро. Настав час покинути клуб", — заявив Альберто. 

Альберто виступає за Лаціо з 2016 року. Відтоді він провів у складі "орлів" 301 матч, відзначившись 51 голом та 75 асистами. До римського етапу кар’єри 31-річний іспанець грав за Ліверпуль, Севілью, Малагу, Депортіов та Барселону Б. 

Ще наприкінці 2022 року була інформація, що Альберто хоче повернутися в рідний чемпіонат. 

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