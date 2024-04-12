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07.04.2024 07:40 999

Без Нещерета: Динамо назвало список гравців на матч проти Олександрії

Сьогодні 21:27 107 0
Без Нещерета: Динамо назвало список гравців на матч проти Олександрії
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Тренерський штаб Динамо оголосив список гравців, які зможуть зіграти проти Олександрії в матчі 24 туру Української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник киян Олександр Шовковський взяв із собою 24 футболістів:

Воротарі: Бущан, Моргун, Ігнатенко;

Захисники: Попов, Біловар, Тимчик, Михавко, Дубінчак, Дячук, Вівчаренко, Сирота;

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Бражко, Діалло, Беніто, Шапаренко, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Ванат, Супряга, Пономаренко.

У списку гравців відсутній воротар Руслан Нещерет, який допустив результативну помилку в матчі проти ЛНЗ (1:1). Наразі "біло-сині" посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки. 

Матч відбудеться на стадіоні КСК Ніка у суботу, 13 квітня. Початок – о 15:30 за київським часом.

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