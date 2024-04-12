Якісь гнилі вони, жахливо поводились: Калитвинцев пригадав матч проти Росії у 2013-му

Півзахисник Олександрії Владислав Калитвинцев розповів, що росіяни жахливо поводилися у фінальному поєдинку Кубка Співдружності-2013. Також гравець прокоментував свій гол у тому матчі.

Його слова передає Український футбол.

"Емоції після голу у ворота Росії були позитивні. Зараз тим більше, коли переглядаю той гол. Кайфую. Хоча ми в тому фіналі й програли, але на наступний рік ми приїхали та 4:0 їх обіграли. Тому я вдвічі більше задоволений, коли потрапляю на відео з тих матчів.

Реакцію нашого тренерського штабу, думаю, всі бачили. Там було все зрозуміло, усі були в шоці, не розуміли як звідти можна забити. Реакція росіян? Наче нічого не казали, але в тому фіналі вони жахливо себе поводили. Могли сказати пару ласкавих слів, за які можна зачепитися та, як кажуть, по обличчю отримати. Не по-футбольному, якісь гнилі вони", — сказав футболіст.