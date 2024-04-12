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07.04.2024 07:40 994

Якісь гнилі вони, жахливо поводились: Калитвинцев пригадав матч проти Росії у 2013-му

Сьогодні 17:50 149 0
Якісь гнилі вони, жахливо поводились: Калитвинцев пригадав матч проти Росії у 2013-му
#Збірна України з футболу, #Олександрія, #Збірна Росії з футболу

Джерело - Український футбол.

Півзахисник Олександрії Владислав Калитвинцев розповів, що росіяни жахливо поводилися у фінальному поєдинку Кубка Співдружності-2013. Також гравець прокоментував свій гол у тому матчі.

Його слова передає Український футбол.

"Емоції після голу у ворота Росії були позитивні. Зараз тим більше, коли переглядаю той гол. Кайфую. Хоча ми в тому фіналі й програли, але на наступний рік ми приїхали та 4:0 їх обіграли. Тому я вдвічі більше задоволений, коли потрапляю на відео з тих матчів. 

Реакцію нашого тренерського штабу, думаю, всі бачили. Там було все зрозуміло, усі були в шоці, не розуміли як звідти можна забити. Реакція росіян? Наче нічого не казали, але в тому фіналі вони жахливо себе поводили. Могли сказати пару ласкавих слів, за які можна зачепитися та, як кажуть, по обличчю отримати. Не по-футбольному, якісь гнилі вони", — сказав футболіст.

Зазначимо, що фінальний поєдинок Кубку Співдружності-2013 завершився перемогою збірної Росії U-21 з рахунком 4:2. А вже у наступному фіналі українська молодіжка розгромила росіян 4:0.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія з Калитвинцевим у складі поступилася Чорноморцю в межах 23 туру Української Прем'єр-ліги. Наразі команда посідає 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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